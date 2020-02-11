Яя Туре может перейти из китайского клуба в парагвайский из-за коронавируса

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в Парагвае, сообщает Ole. Интерес к нему проявляет «Либертад». 36-летний ивуариец летом 2019 года подписал контракт с «Циндао», клубом второго китайского дивизиона, однако он хочет его покинуть из-за эпидемии коронавируса, вспыхнувшей в Китае.

О намерении Яя Туре сообщил агент Родриго Кодас, благодаря которому другой парагвайский гранд «Олимпия» заключила контракт с другим известным африканским футболистом Эмманюэлем Адебайором.

Туре в составе «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Манчестер Сити» завоевал в общей сложности 16 клубных трофеев, включая Лигу чемпионов, в которой он победил вместе с «Барсой в сезоне-2008/09.