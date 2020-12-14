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Яшин назван лучшим вратарем в истории по версии France Football

18:28
Лев Яшин. Фото Instagram
Лев Яшин. Фото Instagram
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Легендарный советский вратарь Лев Яшин назван лучшим в своем амплуа по версии France Football. Издание с октября проводило голосование по выбору символической сборной лучших игроков в истории футбола.

Помимо Яшина, на титул претендовали Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нкомо, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, и Дино Дзофф.

Лев Яшин — единственный в истории вратарь-обладатель «Золотого мяча». Трофей он получил в 1963 году.

В опросе принимали участие 177 журналистов из ведущих мировых изданий.

Позднее издание назовет остальных игроков команды мечты. Помимо Яшина, на попадание в команду всех времен претендует еще один отечественный футболист — форвард Олег Блохин.

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