Ярошик рассказал о штрафах в Чехии за нарушение правил карантина

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью «Известиям» рассказал, как обстоят дела в Чехии с карантином из-за пандемии коронавируса.

— Как сейчас обстоят дела в Чехии? Вы самоизолировались?

— Да, мы на карантине, у нас это началось раньше, чем в России. Уже дней десять сидим дома.

— Тяжело привыкнуть к таком ритму жизни?

— Конечно, это не очень привычно. Но мы находимся в загородном доме и иногда выходим на участок, дышим свежим воздухом. Нам проще, чем тем, кто постоянно находится в своих квартирах.

— Правда, что в Чехии запрещено выходить на улицу без маски и за нарушения штрафуют?

— Да, это так, при выходе из дома все должны носить маски. За этим следит полиция. Но я точно не знаю, какой штраф предусмотрен за нарушение правила.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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