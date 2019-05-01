Голкипер "Порту" Икер Касильяс, который перенес сердечный приступ, написал смс-сообщения своим близким, как только у него появилась такая возможность.

Напомним, 37-летний футболист был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. После этого, по данныи издания, Касильяс написал близким сообщения с текстом "Я спокоен". Голкипер, которому 20 мая исполнится 38 лет, восстанавливается и не сыграет до конца текущего сезона. Не исключено, ему придется завершить карьеру.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время играл за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" он выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

Касильяс перенес сердечный приступ