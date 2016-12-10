23:35 10 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Взрыв в центре Стамбула произошел рядом с фанатами "Бурсаспора"

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что взрыв в центре Стамбула произошел в непосредственной близости с автобусами, в которых находились фанаты "Бурсаспора". Болельщики ожидали отправления домой после матча суперлиги против "Бешикташа" (1:2). По его словам, атака мог произвести террорист-смертник. 

- Взрыв произошел в непосредственной близости с болельщиками "Бурсаспора", которые находились в автобусах, - приводит Fanatik слова Сулеймана Сойлу. - Ранены около 20 людей, у нас нет данных о погибших. Надеюсь, этого не будет. Мы предполагаем, что это был смертник.

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Материалы REN-TV

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