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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Вячеслав Колосков: «Приятно, что появился приз имени Яшина, думаю, он будет навеки»

20:53

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков надеется, что France Football сохранит приз лучшему вратарю имени Льва Яшина. В этом году награда будет вручена впервые. Лев Яшин завоевал «Золотой мяч» в 1963 году и по-прежнему остается единственным голкипером, выигравшим эту награду.

— В свое время France Football наградил Яшина «Золотым мячом», и, как известно, это был первый и последний раз, когда вратарь получил эту награду. Думаю, кто-то такую идею потом подсказал, и ни у кого не было возражений, — цитирует ТАСС Колоскова. — Очень приятно, что появился такой приз, и я думаю, что он будет навеки. Все это говорит о том, что и советский футбол, и Яшин останутся навсегда.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7245051

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