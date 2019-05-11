Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии

Бывший полузащитник "Спартака", киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич начал тренерскую карьеру. 35-летний специалист назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии (игроки не старше 20 лет).
Главный тренером юниорской команды (игроки не старше 19 лет) назначен бывший защитник "Гамбурга", "Герты", "Хоффенхайма" и сборной Хорватии Йосип Шимунич.
🇭🇷– HNS (@HNS_CFF) 10 мая 2019 г.
🤝 Josip Šimunić, new #Croatia U-19 head coach
🤝 Ognjen Vukojević, new #Croatia U-20 head coach
🤝 Stella Gotal, new #Croatia WU-17 head coach#BeProud #Family pic.twitter.com/EqODO9rYcL
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