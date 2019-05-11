Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии

Бывший полузащитник "Спартака", киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич начал тренерскую карьеру. 35-летний специалист назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии (игроки не старше 20 лет).

Главный тренером юниорской команды (игроки не старше 19 лет) назначен бывший защитник "Гамбурга", "Герты", "Хоффенхайма" и сборной Хорватии Йосип Шимунич.