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Вскрытие показало острый отек легких у Марадоны

07:56
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Вскрытие умершего в среду в Аргентине Диего Марадоны показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает AA. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

Окончательный результат вскрытия будет объявлен после токсикологических и гистопатологических тестов, которые позволят выявить присутствие веществ в теле Марадоны.

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