Голкипер "Порту" Икер Касильяс, который перенес сердечный приступ, написал слова благодарности за все сообщения с пожеланиями. Напомним, 37-летний футболист в среду, 1 мая, был экстренно доставлен в больницу и прооперирован.

– Все под контролем. Немного напуган, но силен, как всегда. Спасибо за ваши сообщения и любовь, – написал Касильяс в своем Твиттере.

Голкипер, которому 20 мая исполнится 38 лет, восстанавливается и не сыграет до конца текущего сезона. Не исключено, ему придется завершить карьеру.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время играл за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" он выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD – Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 мая 2019 г.

Касильяс перенес сердечный приступ