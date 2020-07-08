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«Все и так будут настраиваться на эту игру максимально». Тедеско прокомментировал слова Медведева про жест Дзюбы

8 июля 2020, 23:46
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— Что скажете о словах руководителя «Зенита» про жест Дзюбы в раздевалке?

— Сам не слышал, но мне рассказал Антон Лисин. Что ж, все и так будут настраиваться на эту игру максимально. Чтобы поставить положительную точку в этом сезоне. (Дмитрий Зеленов)

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