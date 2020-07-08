«Все и так будут настраиваться на эту игру максимально». Тедеско прокомментировал слова Медведева про жест Дзюбы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— Что скажете о словах руководителя «Зенита» про жест Дзюбы в раздевалке?

— Сам не слышал, но мне рассказал Антон Лисин. Что ж, все и так будут настраиваться на эту игру максимально. Чтобы поставить положительную точку в этом сезоне. (Дмитрий Зеленов)