Вратаря сборной Лаоса пожизненно дисквалифицировали за договорной матч. В той встрече он отбил пенальти

Вратарь сборной Лаоса Тхипхонехай Интавонгса получил пожизненную дисквалификацию за участие в товарищеском матче Лаос — Гонконг (0:4) в октябре 2017 года, который признан договорным.

В феврале 2020 года Азиатская конфедерация футбола (АФК) также пожизненно дисквалифицировала двоих защитников сборной Лаоса. Примечательно, что Интавонгса отразил пенальти во втором тайме матча против Гонконга, однако АФК все равно признала 27-летнего футболиста участником сговора.