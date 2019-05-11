Вратарь сборной Узбекистана дисквалифицирован на 8 месяцев за допинг

Азиатская конфедерация футбола (АФК) дисквалифицировала вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова на 8 месяцев, информирует Телеграм-канал "Футболиум". Его обвинили в том, что он принимал запрещенные препараты в составе сборной Узбекистана во время проведения Кубка Азии–2019.

Как отмечается, 35-летнего голкипера могли дисквалифицировать на 16 месяцев, однако российской юридической компании удалось защитить интересы футболиста.

Вернуться Нестпров может уже 13 октября, а приступить к тренировкам в клубе "Аль-Оход" из Саудовской Аравии, за который он выступает, на два месяца раньше.