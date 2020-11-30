Врач Марадоны считает, что его хотят сделать козлом отпущения

Бывший врач знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке заявил, что невиновен в его смерти. Ранее сообщалось, что дочери чемпиона мира 1986 года обвинили его в неоказании помощи отцу.

«Они просто пытаются найти козла отпущения, — цитирует 39-летнего Луке AFP. — Врачебной ошибки не было. Знаете, в чем я виноват? В том, что любил его, что заботился о нем и продлил его жизнь, сделав все возможное и даже невозможное».

Ранее суд постановил обыскать дом Луке в Испании. Сообщалось, что он оперировал Марадону на предмет субдуральной гематомы. Напомним, знаменитый футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.