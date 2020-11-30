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Врач Марадоны ответил на обвинения в непредумышленном убийстве

00:26
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Леопольдо Луке, личный врач бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны, ответил на обвинения в непредумышленном убийстве легендарного футболиста. Ранее аргентинские СМИ сообщали, что дочери Марадоны обвинили Луке в неоказании помощи их отцу. В доме врача прошел обыск, была изъята техника.

— Я знаю, что сделал. Я уверен, что сделал для Диего все, что мог, — цитирует aljazeera.com Луке.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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