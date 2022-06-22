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Восемь лечивших Марадону врачей предстанут перед судом

Иван Шитик
Корреспондент
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Восемь врачей, который лечили легенду мирового футбола Диего Марадону, предстанут перед аргентинским судом, сообщает Deutsche Welle.

Дата судебного заседания будет объявлена позже.

Медиков обвиняют в убийстве с непрямым умыслом — когда виновный проявляет халатность, зная, что это может привести к чьей-либо смерти.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур.

За три недели до смерти Марадону госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса с признаками анемии и обезвоживания. Футболист успешно перенес операцию и его выписали.

На следующий день после смерти Марадоны судебно-медицинские эксперты сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

Диего Марадона
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