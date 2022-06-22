Восемь лечивших Марадону врачей предстанут перед судом

Восемь врачей, который лечили легенду мирового футбола Диего Марадону, предстанут перед аргентинским судом, сообщает Deutsche Welle.

Дата судебного заседания будет объявлена позже.

Медиков обвиняют в убийстве с непрямым умыслом — когда виновный проявляет халатность, зная, что это может привести к чьей-либо смерти.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур.

За три недели до смерти Марадону госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса с признаками анемии и обезвоживания. Футболист успешно перенес операцию и его выписали.

На следующий день после смерти Марадоны судебно-медицинские эксперты сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.