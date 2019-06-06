Во Франции по подозрению в коррупции арестован вице-президент ФИФА

В Париже задержан глава Африканской конфедерации футбола, вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад, сообщает AP. Он вызван на допрос в рамках коррупционного расследования полиции Франции.

Предполагается, что задержание связано с возможными нарушениями в сделках конфедерации с производителями экипировки. В апреле этого года был расторгнут контракт с PUMA и начато сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

– Я знаю, что существует определенная турбулентность. Настоятельно призываю вас в этот трудный момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Старайтесь находить решения, а не проблемы, – прокомментировал ситуацию президент ФИФА Джанни Инфантино.