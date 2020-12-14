Внук Яшина отреагировал на признание вратаря лучшим в истории футбола

Василий Фролов, внук Льва Яшина, прокомментировал новость о признании легендарного игрока московского «Динамо» и сборной СССР лучшим вратарем в истории футбола по версии France Football.

В понедельник журнал France Football объявил результаты опроса 140 журналистов, которые признали Яшина лучшим голкипером всех времен.

— Конечно, для меня, как для члена семьи, это большая гордость, — сказал «СЭ» Фролов. — Еще когда месяц назад началось голосование, у меня не было никаких сомнений в победе Льва Ивановича. Это повод для гордости не только для нашей семьи, но и для всей страны. Хочется, чтобы у нас появился хотя бы один вратарь, которого можно было бы сравнить с Яшиным. Несомненно, на сегодняшний день эта награда абсолютно справедливая.

(Владимир Пушкарев)