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Властимил Петржела: «В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо»

05:34
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что российскому нападающему Николаю Комличенко стоит перейти в более сильный клуб. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 29 голов в 33 матчах за «Младу».

— В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо, — заявил «Известиям» известный чешский тренер Властимил Петржела. — В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит лучше. Все зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб.

Дополнительная информация

https://iz.ru/929936/sevastian-terletckii/sorvi-golovin-kak-zvezdy-nashego-futbola-igraiut-v-evrope-etoi-oseniu

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