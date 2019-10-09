Властимил Петржела: «В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что российскому нападающему Николаю Комличенко стоит перейти в более сильный клуб. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 29 голов в 33 матчах за «Младу».

— В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо, — заявил «Известиям» известный чешский тренер Властимил Петржела. — В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит лучше. Все зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб.