«Витория Гимарайнш» наказана за расистские оскорбления в адрес Марега
«Витория Гимарайнш» получила наказание за поведение болельщиков в февральском матче чемпионата Португалии с «Порту» (1:2). Форвард «драконов» Мусса Марега после забитого им гола подвергся расистским оскорблениям — болельщики начали бросаться креслами и издавать обезьяньи уханья. Клуб приговорен к трем матчам за закрытыми дверями.
Примечательно, что санкция вступит в силу, когда фанаты смогут вновь посещать стадионы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что ранее Марега выступал за «Виторию Гимарайнш».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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