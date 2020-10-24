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«Витория Гимарайнш» наказана за расистские оскорбления в адрес Марега

03:26
Мусса Марега. Фото A Bola
Мусса Марега. Фото A Bola
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«Витория Гимарайнш» получила наказание за поведение болельщиков в февральском матче чемпионата Португалии с «Порту» (1:2). Форвард «драконов» Мусса Марега после забитого им гола подвергся расистским оскорблениям — болельщики начали бросаться креслами и издавать обезьяньи уханья. Клуб приговорен к трем матчам за закрытыми дверями.

Примечательно, что санкция вступит в силу, когда фанаты смогут вновь посещать стадионы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее Марега выступал за «Виторию Гимарайнш».

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