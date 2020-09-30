Витинью вылечился от коронавируса

Нападающий «Фламенго» Витинью сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает ESPN. 26-летний бразилец сможет сыграть в четверг против «Индепендьенте дель Валье» в Кубке Либертадорес.

В начале прошлой недели стало известно, что коронавирус был выявлен у нескольких футболистов бразильского клуба. Все были отправлены на карантин.

Напомним, Витинью с 2013 по 2018 год являлся игроком ЦСКА. За армейцев он провел 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 голевых передач.