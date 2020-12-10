«Виссел Кобе» с Иньестой вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов

Японский «Виссел Кобе» вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала команда вырвала победу в серии пенальти у «Сувон Блюуингз». На 113-й минуте в составе команды из Кобе появился чемпион мира-2010, экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста. Он реализовал послематчевый 11-метровый удар. Серия закончилась победой «Виссел Кобе» со счетом 7:6, у «Сувона» один футболист не реализовал свою попытку, у японской команды все семь ударов были успешными.

В другом четвертьфинале корейский «Ульсан» взял верх над китайским «Бэйцзин Гоань».

«Ульсан» и «Виссел Кобе» сыграют в полуфинале турнира, победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал на иранский «Персеполис».

Лига чемпионов Азии

1/4 финала

«Ульсан» (Корея) — «Бэйцзин Гоань» (Китай) — 2:0 (2:0)

Голы: Негау, 21 — с пенальти (1:0). Негау, 42 (2:0).

«Виссел Кобе» (Япония) — «Сувон Блюуингз» (Корея) — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 7:6

Голы: Пак Санг Хюк, 7 (0:1). Фурухаси, 40 (1:1).

Удаление: Ким Тэ Хван (С), 38.