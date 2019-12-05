Бельгиец Марк Вильмотс покинул пост главного тренера сборной Ирана, сообщил об этом в своем Twitter специалист. Причина — невыполнение контрактных обязательств. Он проработал с командой меньше шести месяцев.

Последним местом работы специалиста была сборная Кот-д'Ивуара. Ранее он возглавлял национальную команду Бельгии, с которой на чемпионате мира-2014 и на чемпионате Европы-2016 доходил до четвертьфиналов.