Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" признался, когда возобновит тренерскую деятельность. Португалец с 2017 года без клуба.

– Когда вы наконец вернетесь к работе?

– Посмотрим, что произойдет летом. В этом плане я спокоен и расслаблен. Приму только то предложение, которое меня заинтересует и будет соответствовать моему стилю. Без каких-либо ограничений по странам. Когда я ушел из "Челси", был ближе к тому, чтобы возглавить "Сан-Паулу", нежели "Тоттенхэм", который на меня вышел лишь в июне. Так как следующие пять лет могут стать последними для меня в качестве тренера, хочу выбрать правильный вариант. А пока – вперед, "Зенит"! (Юлия Яковлева)

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