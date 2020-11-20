Видич раскритиковал ассоциацию футбола Сербии

Экс-защитник сборной Сербии Неманья Видич написал открытое письмо в адрес ассоциации футбола страны. Он раскритиковал главу организации Славишу Кокезу и его коллег.

— Хватит! Мне нужно говорить то, что я чувствую, и делиться своим мнением с общественностью. Эта система разрушительна и краткосрочна. Вся система работает в интересах менеджеров и должностных лиц, а не в интересах футбола. Они позволяет людям с, мягко говоря, сомнительным резюме, зарабатывать огромные суммы денег, — приводит Telegraf слова Видича. — Эта система уволила тренера, который вывел команду на чемпионат мира?

Футболисты и тренеры обречены сотрудничать с такими людьми, потому что, к сожалению, не сами решают свою судьбу. Качество больше не является мерой ни в футболе, ни среди людей. Эта система существует уже много лет. Они говорят, что всегда виноваты футболисты и тренеры, что логично, но не то чтобы они нехорошие футболисты, но плохие люди, они не будут играть за сборную. Ни один тренер национальной сборной не был хорошим за последние 20 лет, даже когда проходили на чемпионат мира! А их система по-прежнему хороша! Всегда найдутся люди, которые критикуют последствия, а не причину проблемы, и таким образом защищают президента и прогнившую систему.

«Способные» люди в нашем футболе — это те, кто манипулирует системой и законом! Просто спросите их, откуда они взяли деньги и как они их заработали! Пока это не изменится — прогресса не будет! Мне действительно интересно посмотреть, какой футбольный эксперт выступит следующим, чтобы защитить такую систему.