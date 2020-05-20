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Вице-президент ФИФА: «Футбол в наших генах. Он выживет и вернется»

19:05
Виктор Монтальяни. Фото AFP
Виктор Монтальяни. Фото AFP
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Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex оценил ситуацию в футболе.

— Каждый, в первую очередь, сегодня должен уделить внимание своему здоровью, здоровью своих близких и семьи. Что касается футбола... Мы с вами очень соскучились по нему. Потому сейчас смотрим записи старых матчей — например, чемпионат мира 1994 года. Это показывает, что любовь к футболу уже в наших генах. Футбол выживет и вернется. Прежде всего, благодаря самим футболистам и болельщикам. А наша задача — сделать так, чтобы подобный кризис больше никогда не повторился. И чтобы футбол стал лучше. (Александр Бобров)

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