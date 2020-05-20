Вице-президент ФИФА: «Что сегодня самое сложное? Неопределенность»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex высказал мнение о сегодняшней ситуации в футболе.

— Что сегодня самое сложное? Неопределенность. Футбол развивался на протяжении ста с лишним лет. Фактически никто не ставил ему препоны и запреты. А сегодня сложилась такая ситуация, что мы не можем делать то, что привыкли делать. Нам сказали, что играть нельзя. Это решение органов здравоохранения и правительств. Это новый мир, новая действительность. Сложно сказать, что будет дальше. Непонятно, во что федерациям будет обходиться футбол в будущем, насколько подорожает содержание сборных. Как перемещаться между странами, насколько это станет дороже? Каковы медицинские протоколы? Станет ли обязательной вакцинация? Эти вопросы сегодня беспокоят президентов федераций и не дают им спать. (Александр Бобров)