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Вице-президент ФИФА: «Большие клубы кризис не убьет. Закроются любительские и полупрофессиональные»

20:00
Виктор Монтальяни. Фото AFP
Виктор Монтальяни. Фото AFP
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Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex высказал мнение о сегодняшней ситуации в футболе.

— Будут жертвы. Обязательно. Как и при любом кризисе. Точный процент не назову. Скорее, на любительском и полупрофессиональном уровне. Части клубов будет сложно выжить. Но большие клубы слишком велики, чтобы этот кризис их убил. Конечно, потребуется время для возвращения к нормальной жизни. Это произойдет постепенно — не по щелчку выключателя. Но в этой ситуации можно найти положительные стороны для индустрии футбола — нужно научиться жить в таких условиях, научиться управлять, — сказал Монтальяни. (Александр Бобров)

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