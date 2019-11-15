«Вестерло» расторг контракт с Эменике

«Вестерло», выступающий во втором дивизине Бельгии, расторг контракт с нападающим Эммануэлем Эменике?, информирует сайт клуба. Как отмечается, экс-форвард «Спартака»? не смог выйти на свой прежний уровень. 32-летний нигериец перешел в «Вестерло» на правах свободного агента в сентябре. На его счету пять матчей.

?- Несмотря на все усилия, приложенные обеими сторонами, игроку не удалось выйти на тот уровень, на который все рассчитывали, — отмечается в сообщении. — Поэтому самым правильным решением было расторгнуть контракт. «Вестерло» благодарит Эммануэля за то, что он выбрал наш клуб, и за доверие. Футболист также благодарит клуб за предоставленный шанс.