Весли Снайдер станцевал на капоте чужой машины. Видео

В сети появилось видео выходки бывшего полузащитника сборной Голландии Весли Снайдера. 35-летний полузащитник "Аль-Гарафы" в состоянии алкогольного пьянения лежит на чужой машине, после чего встает и начинает танцевать на капоте.
Ранее стало известно, что Снайдер был арестован по обвинению в краже автомобиля. Инцидент произошел в Утрехте.
O meia Wesley Sneijder foi detido na última semana após ser flagrado pela polícia dançando bêbado em cima de um carro em Utrecht ( Holanda). Sneijder causou dano estimado de R$ 13 mil no carro de um casal de idosos. pic.twitter.com/sspkVQ8ZhL– Liberta Depre (@liberta__depre) 30 июня 2019 г.
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