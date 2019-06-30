Весли Снайдер станцевал на капоте чужой машины. Видео

В сети появилось видео выходки бывшего полузащитника сборной Голландии Весли Снайдера. 35-летний полузащитник "Аль-Гарафы" в состоянии алкогольного пьянения лежит на чужой машине, после чего встает и начинает танцевать на капоте.

​Ранее стало известно, что Снайдер был арестован по обвинению в краже автомобиля. Инцидент произошел в Утрехте.