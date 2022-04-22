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«Фанаты хотят смотреть футбол, а не театр». Вертонген призвал изменить правила футбола

Вертонген призвал изменить правила футбола
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Бенфики» Ян Вертонген считает, что в футболе необходимы изменения. Бельгийский футболист недоволен затяжкой времени и симуляциями.

«Футбол действительно должен перейти на эффективное игровое время как можно скорее! Команды, пользующиеся преимуществами постоянного ныряния и плача, лишают болельщиков всей радости. Они хотят смотреть хороший футбольный матч, а не театральную постановку!» — написал Вертонген в Twitter.

24 апреля бельгийцу исполнится 35 лет. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм» и «Аякс"ю

Ян Вертонген
Футбол
ФК Бенфика
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