Верон позвал Месси в свой клуб

Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свой клуб. Ранее стало известно, что звезда сине-гранатовых может сменить команду. Месси и Верон вместе играли за сборную Аргентины с 2005 по 2010 год.

— Если ты захочешь приехать к нам, то 10 тебе гарантирована, — сказал Верон в эфире Fox Sports. — Конечно, я не представляю его за пределами «Барселоны», но это мы говорим сегодня, а что будет завтра никто не знает. Реальность такова, что Лео — единственный, кто отвечает за свои решения и желания.