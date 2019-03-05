Венгрия рассматривает запрос Португалии на экстрадицию хакера Football Leaks

Венгерский суд сегодня примет решение об экстрадиции хакера Руя Пинту в Португалию по запросу правоохранительных органов этой страны, сообщает AFP. 30-летний гражданин Португалии был задержан в Будапеште 16 января. Он считается одним из важнейших участников группы Football Leaks, которая взламывала базы данных футбольных организаций и клубов, публикуя конфиденциальную информацию.

В Венгрии Пинту живет с 2015 года, однако остается гражданином Португалии, и португальская прокуратура намерена предъявить ему обвинения в вымогательстве, краже данных.