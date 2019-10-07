«Великая роль Хоакина Феникса». Касильяс восхищается «Джокером»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился впечатлениями от фильма «Джокер», главную роль в котором исполнил американский актер Хоакин Феникс. По словам футболиста, артист сыграл просто потрясающе.

— Пресвятая дева! Я читал рецензии на этот фильм (в основном хорошие), но не очень доверял им. До тех пор, пока не сходил в кинотеатр. Жуткий «клоун». Великая роль Хоакина Феникса. Если вы еще не ходили, сходите на фильм! И если вы уже насладились картиной, какое у вас мнение?" - написал Касильяс в Instagram.