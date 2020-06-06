Вайгль рассказал о своем состоянии после нападения на автобус «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль рассказал о нападении на клубный автобус после матча чемпионата Португалии против «Тонделы» (0:0). Футболист пострадал при инциденте и был доставлен в больницу.

— Всем привет. Просто хочу, чтобы вы знали, что я в порядке, — написал у себя в Instagram Вайгль. — Нам очень повезло! Понимаю, мы все делаем ошибки, но то, что произошло — это пересечение черты. Кидать камни в автобус и даже не задумываться о том, что кто-то пострадает? Настоящие болельщики «Бенфики» так не поступают, я знаю. Последние недели и дни показали нам, что лучше всегда держаться вместе, а не бросаться камнями друг в друга. Спасибо всем, кто переживал и присылал теплые сообщения, я ценю, что мы ценим друг друга.