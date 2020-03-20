Ван Перси поддержал создание единой лиги Голландии и Бельгии

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси поддержал идею создания объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов. По его словам, это повысит уровень команд в лиге.

— Честно говоря, я за объединенную лигу, — цитирует AFP ван Перси. — Все хотят проводить как можно больше матчей на высшем уровне. Это улучшает качество команды. Большие голландские команды иногда играют с весьма слабыми соперниками. В каждом сезоне таких матчей достаточно. Почему бы не заменить их такими бельгийскими клубами, как «Андерлехт», «Генк», «Гент»? Это пошло бы на пользу обоим чемпионатам. И страны близко расположены — не нужно длительных переездов.