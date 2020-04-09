Вальбуэна на карантине сменил имидж. У экс-игрока «Динамо» теперь эффектная бородка

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна опубликовал в Instagram новые фотографии. 35-летний француз самостоятельно в домашних условиях сделал себе бородку в стиле «эспаньолка» с усами.

«Парни, как думаете: оставлять или нет? Покажите мне ваш карантинный стиль», — написал Вальбуэна.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется