В Шотландии детям могут запретить играть головой из-за риска деменции

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассмотрит запрет игры головой для детей младше 12 лет, информирует Sky Sports. Такое предложение связано с риском возникновения деменции (приобретенное слабоумие).

По итогам исследования в университете Глазго стало известно, что бывшие профессиональные игроки в 3,5 раза чаще умирают от дегенеративных заболеваний мозга, в том числе деменции. Тестам подверглись 7676 мужчин, которые профессионально играли в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.

Президент SFA Род Петри и вице-президент организации Майк Малрейни будут рекомендовать школам ограничительные меры в связи с этим.

Отметим, что подобный запрет с 2016 года действует в США. Там детям до 10 лет запрещено играть головой, а до 13 лет дети могут играть головой с ограничениями по количеству касаний.