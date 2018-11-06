Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Сети появилось фото игрока "Сан-Паулу" за несколько часов до смерти. Он лежит в постели с женой убийцы

6 ноября 2018, 19:47
Одно из фото. Фото twitter.com
Одно из фото. Фото twitter.com
Теги:

Игрок "Сан-Паулу" Даниэл Фрейтас был жестоким образом убит в ночь с 26 на 27 октября. В Сети появились фотографии, сделанные 24-летним бразильцем за несколько часов до смерти: на них он запечатлен лежащим в постели с женой убийцы. 

По подозрению в убийстве Фрейтаса были задержаны трое человек: 38-летний бизнесмен Эдисон Бриттес, его 35-летняя жена и 18-летняя дочь. По словам Бриттеса, футболист насиловал его жену.

"Я сильно избил его, потом положил в багажник". Убийца игрока "Сан-Паулу" рассказал все

 

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир