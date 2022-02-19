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В сборной Колумбии два «иностранца» — русский вратарь «Арсенала» и полузащитник «Барсы»

Русский вратарь «Арсенала» получил вызов в сборную Колумбии
Александр Бобров
Шеф-редактор

Колумбийская федерация футбола объявила список игроков, которые вызваны в юниорскую сборную страны (U20) на сбор в Барранкилье, который пройдет с 21 февраля по 1 марта. Эта команда готовится к чемпионату мира среди юниоров.

В число 23 футболистов вошел 16-летний вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко. Еще один приглашенный «иностранец» — 18-летний полузащитник «Барселоны» Хуан Давид Фуэнтес Гарридо. Остальные игроки представляют местные клубы.

Рохас Федорущенко, как уже сообщал «СЭ», в первой декаде февраля прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча. Он впервые получил вызов, приехал в Хорватию, где состоялся международный турнир, участвовал в занятиях, но ни разу не вышел на поле в трех товарищеских встречах — с Боснией (2:2) и Хорватией (1:2, 0:0).

Отсутствие в стартовой игре можно объяснить болью в колене, которая появилась после первого дня тренировок и потом прошла. А вот неучастие в двух других выглядело странным. Из-за неопределенной позиции российских тренеров Алексей принял приглашение Колумбийской федерации футбола.

Рохас Федорущенко родился в Англии, выступает за юношей «Арсенала», привлекается в молодежку «канониров» и уже тренировался с основным составом. Он имеет право выступать за национальные команды трех стран, провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии, где ему дали прозвище Русский.

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