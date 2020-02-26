В Саудовской Аравии создадут женскую футбольную лигу

В Саудовской Аравии принято решение об организации женской футбольной лиги. Первый сезон пройдет в городах Джидда, Эр-Рияд и Даммам, сообщает AFP.

До 2018 года женщины не могли посещать футбольные матчи, но с подачи наследного принца Мухаммеда ибн Салмана эта ситуация стала меняться.

В 2019 году женщинам в Саудовской Аравии также разрешили выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна, а в 2018 году им разрешили водить автомобили.