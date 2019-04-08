В Румынии ассистент арбитра сделал своей коллеге предложение на поле перед матчем

Трогательный момент произошел перед матчем четвертой румынской лиги между командами "Орадя" и "Диосиг", сообщает bihon.ro. Ассистент рефери Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Дума прямо на поле перед матчем.

Когда команды определились с воротами, 22-летний Мариуш подошел на поле к Гьорги встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. Надпись с аналогичным вопросом развернули на одной из трибун друзья Мариуша. Девушка согласилась и не смогла сдержать слез.

Сама игра завершилась 3:3, причем "Диосиг" проигрывал 0:3 после первого тайма.