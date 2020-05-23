В Рио-де-Жанейро планируют проводить матчи с 50-процентным заполнением стадионов

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель составил план выхода из режима карантина, связанного с пандемией коронавируса. По информации UOL, в городе планируется возвращение спортивных мероприятий с аудиторией до 50 процентов вместимости стадиона.

Ранее президент Бразилии Жаир Больсонару отметил, что «возвращение футбольных матчей станет стимулом для людей оставаться дома».

По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 295 265 человек. Умерших — 339 305, выздоровевших — 2 139 502.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.