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«В первую очередь мы должны выиграть «матч» у коронавируса». Инфантино выступил с официальным заявлением

15:23
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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в период пандемии коронавируса футбол отошел на второй план.

В это сложное время у нас один общий большой соперник — коронавирус, — сказал Инфантино в официальном видеокомментарии на сайте ФИФА. —  Бороться с коронавирусом — это наш приоритет, а футбол сейчас отходит на второй план.

Прежде всего мы должны выиграть этот «матч» у коронавируса. И после этого вернемся к футбольным делам. Конечно, мы думаем о будущем, оцениваем нанесенный футболу урон, но сейчас это не главное. Сейчас время общей борьбы с коронавирусом.

Ранее из-запандемии коронавируса чемпионат Европы 2020 года был перенесен на год, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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