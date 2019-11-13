В первом домашнем матче в MLS клуб Бекхэма сыграет против бывшего клуба Бекхэма

Стала известна дата дебютного домашнего матча новичка MLS «Интер Майами», сообщает AP. Клуб из Флориды проведет первую игру на своем стадионе 14 марта, начало — в 14.30 по местному времени (22.30 по московскому). Соперником его станет «Лос-Анджелес Гэлакси».

Совладельцем «Интера Майами» является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Примечательно, что с 2007 по 2012 год он выступал в MLS именно в составе «Гэлакси» и выиграл с ним лигу в 2011 и 2012 году.