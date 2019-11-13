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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

В первом домашнем матче в MLS клуб Бекхэма сыграет против бывшего клуба Бекхэма

22:32

Стала известна дата дебютного домашнего матча новичка MLS «Интер Майами», сообщает AP. Клуб из Флориды проведет первую игру на своем стадионе 14 марта, начало — в 14.30 по местному времени (22.30 по московскому). Соперником его станет «Лос-Анджелес Гэлакси».

Совладельцем «Интера Майами» является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Примечательно, что с 2007 по 2012 год он выступал в MLS именно в составе «Гэлакси» и выиграл с ним лигу в 2011 и 2012 году.

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