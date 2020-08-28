В офисе агента де Брейне прошел обыск

Офис спортивного агента Патрика Де Костера, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, подвергся обыску со стороны федеральной прокуратуры, сообщает Goal.com.

Расследование, характер которого еще не раскрыт, проводит следственный судья Брюсселя Мишель Клез. Федеральная прокуратура подтвердила обыск дома Де Костера.

Отметим, что Клез ранее курировал обыски, проведенные в «Стандарде». Он также выдвигал обвинение в финансовых договоренностях по трансферам игроков агенту Кристофу Энроте, клиентом которого является голкипер «Реала» Тибо Куртуа.