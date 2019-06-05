В MLS думают об объединении с чемпионатом Мексики

Генеральный директор MLS Дон Гарбер считает, что в перспективе возможно возникновение единого чемпионата Канады, США и Мексики. Ранее стало известно, что восемь клубов из MLS и Мексики проведут турнир "Кубок лиг", который пройдет с июля по сентябрь.

– Мы можем себе представить североамериканскую версию английской премьер-лиги, – цитирует AFP Гарбера. – Это был бы большой континентальный чемпионат, объединяющий США, Канаду и Мексику. Думаю, это будет очень зрелищно и предложит зрителям качественный футбол.