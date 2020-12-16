В Китае введут потолок зарплат для легионеров

В китайской суперлиге появится потолок зарплат для иностранцев, сообщает BBC. С 1 января легионер чемпионата Китая может получать не больше трех миллионов евро в год. За нарушения предусмотрено снятие до 24 очков.

Данные меры принимаются для повышения уровня сборной Китая. Глава Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань отметил, что расходы лиги в десять раз выше, чем в Японии и Корее, но сборные соседей играют существенно лучше, чем китайская.

В Китае действует лимит на легионеров: не больше 5 в заявке, не больше 3 на поле.