В Катаре обсудили медицинские протоколы Азиатской Лиги чемпионов и проведение турнира в «пузыре»

Представители оргкомитета, Азиатской конфедерации футбола и министерства здравоохранения Катара обсудили вопросы проведения финальной стадии Азиатской Лиги чемпионов, сообщает Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022. Розыгрыш главного клубного турнира Азии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш турнира возобновился в Катаре 14 сентября в централизованном формате в одной стране.

Команды из Ирака, Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Узбекистана разыграли путевку в финал с победителем Восточной зоны АФК. Финальный матч Западной зоны пройдет 3 октября в Дохе, в нем сыграют саудовский «Ан-Наср» и иранский «Персиполис». Финальный матч Лиги чемпионов Азии пройдет 19 декабря.

Для проведения азиатской Лиги чемпионов в Катаре были утверждены специальные медицинские протоколы — так называемая система «пузырей»: участники были фактически изолированы от окружающего мира во время тренировок, матчей, проживания в гостинице и во время перемещений между всеми задействованными локациями. Кроме того, регулярно проводилось обязательное тестирование на COVID-19, выполнялась дезинфекция всех объектов, включая тренировочные базы и инфраструктуру для СМИ и вещателей, была обеспечена безопасная транспортировка команд и официальных лиц, на стадионах всегда присутствовал медицинский персонал.

— Мы провели более 7900 тестов для игроков и официальных лиц и зафиксировали очень низкий уровень положительных проб — 1,7 процента. Это даже ниже, чем в среднем в Катаре, где этот показатель находится на уровне 5 процентов и сам по себе является весьма небольшим, — отметил доктор АЛь-Муслех. — Тесты повторялись каждые три-шесть дней, любые положительные пробы обнаруживались на самом раннем этапе, поэтому нам удалось избежать распространения COVID-19 среди участников турнира.

В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу.