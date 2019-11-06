В Испании утверждают, что Роналдо хотел бы приобрести португальский клуб

Главный акционер «Вальядолида» и бывший нападающий «Реала», а также сборной Бразилии Роналдо выразил желание приобрести португальский клуб.

— Я искал клуб для покупки, — цитирует football-espana.net. — Я уже посмотрел в Англии, во втором дивизионе. Первый очень дорогой, и даже второй тоже. Я также посмотрел в Португалии, и я все еще продолжаю искать там.

Роналдно стал новым владельцем клуба в сентябре прошлого года. За 30 миллионов евро он купил 51 процент акций клуба. После 12 матчей «Вальядолид» занимает 13 место в ла лиге с 17 очками.