В Испании проводят голосование за лучшего вратаря в истории футбола. Касильяс и Буффон пока опережают Яшина

В честь международного дня вратаря Marca решила определить лучшего голкипера в истории.

Пока в голосовании лидирует бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс, на второй позиции располагается вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, третье место в голосовании у вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957). Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football. Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».