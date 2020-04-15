В Испании проводят голосование за лучшего вратаря в истории футбола. Касильяс и Буффон пока опережают Яшина
12:14
В честь международного дня вратаря Marca решила определить лучшего голкипера в истории.
Пока в голосовании лидирует бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс, на второй позиции располагается вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, третье место в голосовании у вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.
Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957). Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football. Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
Дополнительная информация:
https://amp.marca.com/en/football/international-football/2020/04/14/5e95efbcca4741521c8b4639.html